NBA》麥考倫狂砍32分 拓荒者輕取灰狼

麥考倫（右）攻下全場最高32分。（取自NBA）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今在主場坐鎮，主力球員麥考倫（C.J. McCollum）攻下32分，其中三分球5投4中，出手命中率高達84%，率隊擊退對手，終場以112：100戰勝灰狼。

拓荒者今日進攻火力猛烈，全隊命中率高達62.5%，外線命中率也有5成，共投進11顆三分球，遠勝過灰狼的2顆。出色的進攻再加上傳球順暢，成功擊退對手。

里拉德（Damian Lillard）貢獻21分8助攻6籃板，另外還有3次抄截，與麥考倫聯手合轟53分。中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）挹注14分、9籃板。西部第9的拓荒者目前與金塊僅剩1場勝差，離季後賽不遠。

灰狼在此役後苦吞六連敗，球員得分部分，威金斯（Andrew Wiggins）拿下20分，湯斯（Karl-Anthony Towns）、盧比歐（Ricky Rubio）皆貢獻16分。新秀鄧恩（Kris Dunn）今日表現亮眼，進帳17分、4籃板。

