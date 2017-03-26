NBA》成最年輕得分王 布克期許自己謙虛

布克昨狂轟70分，創下個人生涯新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽二年級生布克（Devin Booker）昨日攻下70分，成為NBA史上第6位完成此項壯舉的球員，這也讓布克得以與張伯倫（Wilt Chamberlain）以及「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）等傳奇球星的名字相提並論。

而布克在生涯之夜後，也表達自己的想法，「這意味著我將有很多機會，能跟那些名字一塊被提到。我會繼續努力，保持謙虛，並試著用不同的方式讓自己跟那些傳奇球星相提並論。」

張伯倫共有6場比賽得分超過70分，但這些紀錄都是在他25歲之後才完成。而布克今年20歲就完成此項壯舉，是史上最年輕就獲得70分的球員。

隊友對於布克不可思議的成績也都獻上祝福，前鋒杜德利（Jared Dudley）表示，布克昨日的表現將自己推向不同的境界，「現在不只NBA，全世界都知道布克。」老將錢德勒（Tyson Chandler）則是非常看好布克，「希望那孩子能保持健康，我認為他未來將會是前十大得分王。」