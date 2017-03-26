中職》球太滑接不住 火哥失誤登大聯盟官網（影音）
2017/03/26 12:12
〔體育中心／綜合報導〕中職28年開幕戰昨晚不受大雨澆熄熱情開打，但球員接球的效益卻可能大打折扣，8局上張志豪擊出的右外野飛球，張建銘第一時間接球失誤，補位的林哲瑄也沒能將球撿起，驚險畫面不僅被剪為影片，還上了大聯盟官網「Cut 4」特輯。
8局上半，中信兄弟打者張志豪對中繼投手賴鴻誠敲出右外野飛球，張建銘雖掌握到落點，但在接球之際滑倒，林哲瑄趕緊接起，不料球又從手套彈出來，二壘手林威廷也試圖抓起球，結果形成三人皆倒地，卻沒能有人接到球的窘境。
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