NBA》Kobe退休後最大的困擾 居然是看不到NBA（影音）
2017/03/26 14:42
布萊恩去年高掛球鞋，退休後仍是球迷追逐的焦點。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕告別20年職籃生涯，「老大」布萊恩（Kobe Bryant）生活仍與籃球密不可分，他透露最近想看比賽，才發現自己的有線電視沒提供NBA頻道。
布萊恩受訪時談到退休後的日子，「大概一個月前吧，我坐在家裡打開電視，想說看個比賽好了，但我發現我沒有買NBA套餐。」Kobe還補充說道，「這是真的！我還想『為什麼我沒有NBA可看？』我忘了我沒買套餐。」最後他打了幾通電話順利解決「球荒」。
ICYMI: @kobebryant joined #TheSix and revealed that since being retired he discovered something interesting about his cable package pic.twitter.com/ZrozEB5rlV— Jemele Hill （@jemelehill） March 25, 2017
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