NBA》Kobe退休後最大的困擾 居然是看不到NBA（影音）

布萊恩去年高掛球鞋,退休後仍是球迷追逐的焦點。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕告別20年職籃生涯,「老大」布萊恩(Kobe Bryant)生活仍與籃球密不可分,他透露最近想看比賽,才發現自己的有線電視沒提供NBA頻道。

布萊恩受訪時談到退休後的日子,「大概一個月前吧,我坐在家裡打開電視,想說看個比賽好了,但我發現我沒有買NBA套餐。」Kobe還補充說道,「這是真的!我還想『為什麼我沒有NBA可看?』我忘了我沒買套餐。」最後他打了幾通電話順利解決「球荒」。

ICYMI: @kobebryant joined #TheSix and revealed that since being retired he discovered something interesting about his cable package pic.twitter.com/ZrozEB5rlV