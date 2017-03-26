「四權統一」達共識 中職盼一級國際賽全包

中職盼連一級賽事主辦權都包下。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職聯盟今上午舉行常務理事會，在近2個半小時會議結束後，針對一級國際賽事方向達成「四權統一」共識，會長吳志揚表示，希望一級國際賽事全權由中職負責，不要再切割權利了。

常務理事會今早上10點於聯盟辦公室舉行，包括四隊常務理事及領隊都到場，由會長吳志揚主持會議。其中最主要討論議題是針對一級國際賽事部分，四隊在會後也達成共識。

會後由新任中職秘書長馮勝賢統一說明，他表示今天會議一開始主要是完成秘書長的追認工作，也確認他從今天3月26日開始，正式上任。

至於在一級國際賽事的主導部分，中職也達成「單純化」的共識，希望未來若有一級國際賽事，就由中職從組、訓、參賽，到主辦比賽，能夠「四權統一」，由中職全權負責。

馮勝賢說，「在已經承認是一級賽事的前提下，中職希望從組訓賽，到賽務的主辦，都能全權部分。」吳志揚也表示，不必再去切割權利，就由中職承擔責任。

馮勝賢也強調，這是四隊的共識，未來再看何時和體育署進行協商、討論。