中職增隊？將朝「同時增加兩隊」方向進行
2017/03/26 13:55
中職秘書長馮勝賢。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕中職增隊一直處於只聞樓梯響的階段，在今天（26日）常務理事會也針對細節進行討論，但尚未達成共識，目前能公布的只有，「朝同時增加兩隊的方向去走。」
中職秘書長馮勝賢表示，關於第5、第6隊的問題，在今天常務理事會也有提出討論，「我們希望是同時增加兩隊的方向，也已在討論細節，但尚未達成共識。」馮勝賢又說，在達成共識之後，會再公布細節和加盟辦法。
其實早在去年8月，中職會長吳志揚已表示，可以的話，同時增加兩隊成為6隊，賽程也好安排。今常務理事會上，4隊仍持續朝此方向討論，其中包括加盟金、權利金，還有補償選秀的辦法，已經談到細節階段，只是尚未達成最後共識，因此目前還未能公布。
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