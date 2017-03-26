NBA》本季最絕望球隊 籃網得第一
2017/03/26 15:15
籃網本季的遭遇，毫不意外成為聯盟最絕望球隊。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA球季接近尾聲，各大媒體也開始撰文做出總結，《運動畫刊》日前點評7大絕望球隊，其中籃網毫不意外的獲選第1名。
該文用「完全殘酷的絕望」來形容籃網本季的表現，並指出過去網羅皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）讓籃網付出太多代價，以至於今年、明年無論球隊是否抽到狀元籤，都得交給對手，近年要翻身恐怕是難上加難。
其餘絕望球隊從2-7名則依序為國王、魔術、尼克、太陽、湖人、七六人，從本季表現來看以七六人、湖人的未來較為光明。
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