MLB》談不攏就走 波神捕莫里納想尋大約
2017/03/26 15:37
莫里納。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕波多黎各隊長、紅雀明星捕手莫里納（Yadier Molina）回到母隊春訓，目前還沒談妥續約的他，隨著開幕戰腳步逼近，莫里納和外媒透露將暫停合約協商，直到球季結束計畫成為自由球員。
34歲莫里納合約進入最後一年，表達想留在紅雀隊的意願，但如果協商未果，他也不怕在今年秋天到自由市場待價而沽，「我很想留下，但同時我也不怕成為自由球員，我還有很多年的時間，相信我，我狀況好極了，我覺得我就像個20歲的年輕人。」
莫里納效力紅雀邁入第14年，7次明星賽、9次季後賽和2次世界大賽，去年打出0.307/0.360/0.427的打擊三圍，以及8轟和高達0.787的OPS，據美媒報導，雖然莫里納還有2018年1500萬的選擇權，但他可能拒絕行使合約，到市場追尋像巨人隊的波西（Buster Posey）和藍鳥捕手馬丁（Russell Martin）的大約。
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