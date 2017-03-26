中職 Live》潘武雄轟三分砲 統一4：0兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一獅 0 1 3 4 4 0 中信兄弟 0 0 0 0 0

第三局

3局上，陳傑憲獲保送，陳鏞基內野安打，獅隊攻占一、二壘，潘武雄轟出三分砲。

第二局

2局上，鄭鎧文擊出左外野陽春砲，為獅隊先馳得點。

第一局

1局上，陳傑憲敲出內野安打上壘，他還盜上二壘，但後續三名打者都遭艾迪頓解決，讓獅隊留下二壘殘壘。

賽前

中信兄弟今天回到台中洲際主場，迎戰統一獅。兄弟派出洋投艾迪頓先發，他上季對統一，艾迪頓戰績3勝1敗、防禦率4.30，不過左投的艾迪頓對戰右打被打擊率僅0.250，面對左打卻高達0.371，被全壘打數據也很明顯。

獅隊則是推出福瑞多主投，在熱身賽曾有過1次後援紀錄，當時3局投球僅被敲2支安打沒有失分，還送出2次三振，表現受到獅隊肯定，也扛下獅隊首戰的先發投手。

玖壹壹擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

玖壹壹擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（記者廖耀東攝）

統一獅 棒次 中信兄弟 陳 傑 憲 SS 1 陳 子 豪 RF 陳 鏞 基 3B 2 張 志 豪 CF 林 志 祥 2B 3 林 智 勝 2B 潘 武 雄 DH 4 蔣 智 賢 3B 鄭 鎧 文 LF 5 周 思 齊 LF 買 嘉 儀 1B 6 彭 政 閔 DH 羅 國 龍 CF 7 許 基 宏 1B 高 志 綱 C 8 王 勝 偉 SS 莊 駿 凱 RF 9 陳 家 駒 C 福瑞多 先發投手 艾迪頓