中職 Live》潘武雄轟三分砲 統一4：0兄弟
2017/03/26 17:48
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球隊
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統一獅
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中信兄弟
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第三局
3局上，陳傑憲獲保送，陳鏞基內野安打，獅隊攻占一、二壘，潘武雄轟出三分砲。
第二局
2局上，鄭鎧文擊出左外野陽春砲，為獅隊先馳得點。
第一局
1局上，陳傑憲敲出內野安打上壘，他還盜上二壘，但後續三名打者都遭艾迪頓解決，讓獅隊留下二壘殘壘。
賽前
中信兄弟今天回到台中洲際主場，迎戰統一獅。兄弟派出洋投艾迪頓先發，他上季對統一，艾迪頓戰績3勝1敗、防禦率4.30，不過左投的艾迪頓對戰右打被打擊率僅0.250，面對左打卻高達0.371，被全壘打數據也很明顯。
獅隊則是推出福瑞多主投，在熱身賽曾有過1次後援紀錄，當時3局投球僅被敲2支安打沒有失分，還送出2次三振，表現受到獅隊肯定，也扛下獅隊首戰的先發投手。
玖壹壹擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）
玖壹壹擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（記者廖耀東攝）
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統一獅
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棒次
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中信兄弟
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陳 傑 憲 SS
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1
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陳 子 豪 RF
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陳 鏞 基 3B
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2
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張 志 豪 CF
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林 志 祥 2B
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3
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林 智 勝 2B
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潘 武 雄 DH
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4
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蔣 智 賢 3B
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鄭 鎧 文 LF
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5
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周 思 齊 LF
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買 嘉 儀 1B
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6
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彭 政 閔 DH
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羅 國 龍 CF
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7
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許 基 宏 1B
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高 志 綱 C
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8
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王 勝 偉 SS
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莊 駿 凱 RF
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9
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陳 家 駒 C
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福瑞多
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先發投手
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艾迪頓
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