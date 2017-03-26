中職 Live》潘武雄轟三分砲 統一4：0兄弟

2017/03/26 17:48

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

統一獅

0

1

3

 

 

 

 

 

 

4

4

0

中信兄弟

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0

 

 

 

 

 

 

 

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第三局

3局上，陳傑憲獲保送，陳鏞基內野安打，獅隊攻占一、二壘，潘武雄轟出三分砲。

第二局

2局上，鄭鎧文擊出左外野陽春砲，為獅隊先馳得點。

第一局

1局上，陳傑憲敲出內野安打上壘，他還盜上二壘，但後續三名打者都遭艾迪頓解決，讓獅隊留下二壘殘壘。

賽前

中信兄弟今天回到台中洲際主場，迎戰統一獅。兄弟派出洋投艾迪頓先發，他上季對統一，艾迪頓戰績3勝1敗、防禦率4.30，不過左投的艾迪頓對戰右打被打擊率僅0.250，面對左打卻高達0.371，被全壘打數據也很明顯。

獅隊則是推出福瑞多主投，在熱身賽曾有過1次後援紀錄，當時3局投球僅被敲2支安打沒有失分，還送出2次三振，表現受到獅隊肯定，也扛下獅隊首戰的先發投手。

玖壹壹擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

玖壹壹擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（記者廖耀東攝）

統一獅

棒次

中信兄弟

陳 傑 憲 SS

1

陳 子 豪 RF

陳 鏞 基 3B

2

張 志 豪 CF

林 志 祥 2B

3

林 智 勝 2B

潘 武 雄 DH

4

蔣 智 賢 3B

鄭 鎧 文 LF

5

周 思 齊 LF

買 嘉 儀 1B

6

彭 政 閔 DH

羅 國 龍 CF

7

許 基 宏 1B

高 志 綱 C

8

王 勝 偉 SS

莊 駿 凱 RF

9

陳 家 駒 C

福瑞多

先發投手

艾迪頓

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