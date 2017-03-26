MLB》旅台就是神！前統一獅洋投加盟道奇

吉爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕各國好手在經典賽舞台大展身手，有些球員盼能受到大聯盟球隊的青睞，東山再起。代表荷蘭出征的前統一獅洋投吉爾（Jair Jurrjens），本屆表現亮眼，獲得一紙道奇的小聯盟約，力拚重返大聯盟的機會。

吉爾本屆經典賽表現令人驚艷，雖然預賽對上台灣隊，先發3局失2分，另有4三振和3保送，但複賽先發對戰以色列，主投6局飆5K失1分，並奪下勝投，也是幫助球隊晉級四強的功臣之一，而四強戰面對波多黎各，中繼2.1局無失分，吉爾合計11.1局只丟3分，防禦率僅2.38，好表現也獲得道奇的青睞，與其簽下小聯盟合約。

31歲的吉爾在大聯盟打滾8年，曾先後效力老虎、勇士、金鶯和洛磯，累積53勝，去年也曾待過中職統一獅，留下6勝7敗，防禦率5.38的成績。