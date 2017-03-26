經典賽》奪冠大放厥詞讓波多黎各不滿 瓊斯：我錯了嗎？

瓊斯。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽，美國隊拿下首座冠軍，當家外野手瓊斯（Adam Jones）在賽後爆料對手提早準備相關慶祝活動成為他們的動力，讓波多黎各「護國神捕」莫里納（Yadier Molina）相當不滿。瓊斯今天也對次回應，「我沒說錯啥阿！」

瓊斯當時在賽後透露波多黎各賽前就準備好冠軍T恤，還有一班飛回波多黎各的班機要冠軍遊行，這讓他們成為動力；但莫里納則說，瓊斯根本什麼都不了解，波多黎各隊無論奪冠與否，都會回去跟人民一起慶祝在經典賽的好表現。

瓊斯今天表示，他只是表達了什麼事情激勵球隊，他沒有不尊重對手，「我不覺得我有說錯什麼，我尊重莫里納以及波多黎各隊、以及國家。」他說，「我永遠不會不尊重一個國家，這完全沒有意義。」

由於瓊斯先前的言論，導致許多波多黎各人在社群媒體上灌爆瓊斯的臉書粉絲團和Instagram。瓊斯表示，希望網友們能停止攻擊，「我媽對那個有點厭煩，我也不希望她去回應。」

莫里納（中）。（資料照，法新社）

莫里納。（資料照，法新社）