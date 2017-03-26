中職》下二軍滿10天才能回一軍 蔗總有話要說

〔記者羅志朋／台中報導〕今年中職針對比賽制度和規則做了一些改變，其中球員一、二軍升降天數，從去年下二軍至少需待滿7天才能上一軍，今年改為10天，一軍登錄球員則為26人，統一獅代總教練「甘蔗」黃甘霖表示，以台灣職棒現況，下二軍滿7天就能拉上一軍，同時一軍登錄28人會是比較理想的。

蔗總表示，球員下二軍至少要待10天才能回到一軍，如此一來，教練團就要拿捏投手群要如何升降，如果今天二軍戰力充足且可以銜接，這樣是沒問題的，問題是中職二軍還沒到那個水準，容易造成球員受傷。

蔗總也說，如果一軍登錄人數放寬到28人，球隊陣容就能再多一名中繼投手和一名野手，利於教練團調度。

統一獅總教練黃甘霖。（資料照，記者黃志源攝）