綠衫軍拚東部龍頭寶座 今日賽事預告與轉播
2017/03/27 07:05
杜蘭特因傷缺陣。（法新社）
早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事!
籃網一哥林書豪前場對戰巫師的比賽狂砍14分，今日再戰六連敗的老鷹能否順利奪勝，雷霆與火箭再度對決，魏少、哈登兩人將在比賽將刷下什麼記錄，喜愛籃球的粉絲千萬不要錯過!
東部排名第二的塞爾提克目前與龍頭騎士只有0.5場勝差，早上對戰熱火若奪勝將躍居龍頭寶座；勇士主場迎戰灰熊，兩隊前3次交手，勇士僅拿下1勝，此役再度碰頭，勇士在杜蘭特因傷缺賽的情況下，能否奪勝，喜愛籃球的朋友，記得鎖定電視轉播！
馬林魚將於凌晨1點05分與紅雀進行熱身賽，屆時陳偉殷將第五度擔任先發，喜愛偉殷的粉絲，記得持續鎖定！
NBA
08：00 鵜鶘 vs.金塊
08：00 灰熊 vs.勇士（緯來體育）
09：30 拓荒者 vs.湖人
林書豪。（美聯社）
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