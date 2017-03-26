中職》土投進先發輪值 蔗總首重態度和霸氣

黃甘霖。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天統一獅例行賽首戰，作客台中洲際球場迎戰中信兄弟，統一年輕新秀林威志、林航、蔡奕玄和莊駿凱都登錄在一軍名單，其中莊駿凱擔任先發右外野手、第9棒，老將潘威倫、陽建福、羅錦龍、高國慶和劉芙豪則在二軍。

統一獅代總教練「甘蔗」黃甘霖表示，陣中幾名年輕球員在熱身賽表現得不錯，原則是「誰的表現和狀況好就誰上，一切公平，沒有私心。」

蔗總說，一整季有120場例行賽，不可能都只用那30名球員，如果讓更多球員在一軍出賽，之後可用之兵就多，，即使上半季球隊狀況不好，沒機會爭冠，下半季能用的球員多了，球隊狀調整到高峰，自然有爭冠本錢。

高國慶和劉芙豪開季在二軍，蔗總說，過去兩人都有比較慢熱的現象，目前先讓他們在二軍調整；開季先發輪值，蔗總初步排出洋投福瑞多、布魯斯和土投林子崴、林其緯、洪心騏，蔗總表示，他看球員首重場上霸氣和態度，林子崴和洪心騏兩者兼具。

去年統一經常出現投手先發、後援兩頭跑的狀況，蔗總說，本季投手明確分工，先發、長中繼的體能技術訓練，與後援投手完全不一樣，角色定位也很明確，如果讓先發投手忽然投後援，這樣不好調整。