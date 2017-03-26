中職》為兄弟主場開球 玖壹壹：有王力宏50分就好

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟今天回到台中洲際球場，在主場開幕戰對上統一獅，請來台中樂團玖壹壹開唱，並擔任開球嘉賓。由於平常沒運動習慣，3人賽前趕緊惡補練投，還因王力宏昨晚的好表現，有些壓力。

昨天富邦開幕戰請來音樂才子王力宏開球，玖壹壹也很關注，健志說，小時候玩過棒球，但很久沒丟了，「平常沒在練，希望開球不要出什麼差錯，因為我們看王力宏投得非常好，我們不用100分，有他的50分就夠了。」3人還一度想把分數拉低到30分就好，最後仍順利完成任務。

玖壹壹賽前練習傳接球，也讓球員瞬間變粉絲，球團刻意安排喜歡他們的選手陪練，並搭擋開球，包括江忠城、洪宸宇和陳江和，3人還輪流跟玖壹壹合照留念，江忠城一拍完就開心大喊「yes」，洪宸宇也笑說：「我兒子很喜歡他們。」

玖壹壹先獻唱再開球，為中信兄弟主場開幕賽拉開序幕，他們還說：「不用特別支持我們，但要支持台灣棒球！」

玖壹壹為中信兄弟開球。（記者廖耀東攝）

玖壹壹擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

玖壹壹擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

玖壹壹與啦啦隊合影。（記者廖耀東攝）