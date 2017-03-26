高球》AXA女子高球賽 盧曉晴、蔡佩穎並列11名

若林舞衣子。（圖片取自JLPGA官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本女將若林舞衣子今天在日本LPGA巡迴賽，AXA女子高球賽最後1回合，不僅打出一桿進洞，還從落後4桿逆轉贏得冠軍。

若林舞衣子最後1回合在153碼的第2洞，幸運打出一桿進洞，她還抓了5個博蒂，只有1個柏忌，以66桿完賽，總計207桿，1桿之差贏得冠軍。

這是若林舞衣子生涯第3勝，距離上次封后已將近5年。去3月她完成終身大事，今年又擔任日本LPGA現役選手的會議委員長，於公於私生活都有很大變化，卻迎來期待已久的勝利。

華裔選手森田遙這場比賽表現不錯，今天以67桿完賽，總計208桿名列第2。原本並列領先的川岸史果和柏原明日架，最後1回合打都出72桿，以209桿和南韓全美貞並列第3。

台灣女將盧曉晴今天打下5個博蒂、1個柏忌，繳出開季至今最佳的67桿，她以總計212桿和蔡佩穎並列11名。

蔡佩穎今天出發時前兩洞連續打下博蒂，一度衝進領先群裡，可惜後續她吞3個柏忌，沒再進帳，73桿完賽。同場出賽的劉依貞則以兩個博蒂、無柏忌的70桿打完最後1回合，總計214桿上升到並列21名。

盧曉晴。（資料照，記者趙新天攝）