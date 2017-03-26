中職》拚上開季先發 莊駿凱不向命運低頭

莊駿凱。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天統一獅對中信兄弟之戰，統一先發打現有個亮點，那就是擔任先發右外野手、第9棒的莊駿凱，首次在開幕戰出賽，莊駿凱說，「今天爸媽有來球場看球，爸爸很酷，我打職棒他沒說什麼，但看得出來他很開心，爸爸開心比什麼都重要。」

今年25歲的莊駿凱，棒球之路走來曲折，南英商工畢業無緣進入傳統大學球隊，只能進長榮大學打球，他回憶，「每次出去比賽一、兩天就回來了，沒辦法和好球隊交手，我與其他好手實力落差愈來愈大，高中想打職棒的夢想，慢慢被消磨掉了。」

大學畢業莊駿凱經林百亨引薦，進兄弟當自行培訓球員，未獲青睞，一度回母校民德國中教球，後來經統一獅二軍管理吳志峯介紹，莊駿凱來到統一，身分還是自行培訓球員，並投入2015年季中選秀。

回憶當年選秀，莊駿凱說，當時他看手機直播選秀，到了第9輪還沒唸到他麼名字，心想完蛋了，應該沒機會，好險第10輪被統一選到，內心只有一個感想，「不可思議。」

進職棒近兩年，莊駿凱短暫上過一軍，出賽6場，13支2、打擊率1成54，多半時間待在二軍，和當時二軍總教練黃甘霖有許多相處時間，莊駿凱說，「我比較不會表達，個性內斂害羞，他（黃甘霖）很開放，我也比較敢提問，聽了很多建議，慢慢建立自信，有時候球員就是這樣子，心態改變、放得開，對球技提升就有幫助。」

過去莊駿凱曾在一軍先發，不過今天他首度在統一獅開季首戰先發，他表示，意義不同，今天比較緊張，畢竟球隊開幕戰很重要，從沒想過能在開幕首戰先發，會覺得過去的辛苦，一切都值得了。

莊駿凱的父親小學曾接受科班棒球訓練，上國中後中斷，出社會時剛好中華職棒成立，莊駿凱說，「爸爸曾跟我說，滿後悔沒有繼續打棒球，不然有機會想挑戰職棒。」雖然老爸沒明說，不過莊駿凱表示，其實爸爸希望他在棒球這一條路堅持下去，朝職棒目標邁進，如今願望成真，爸爸還滿開心的，常跟親朋好友說他兒子是職棒球員。

以自身奮鬥歷程，莊駿凱鼓勵後輩，打棒球無論遇到什麼困難都要堅持下去，不要因為看不見成果就放棄，因為一旦選擇放棄，什麼都沒了。