中職》為富邦悍將開球 范瑋琪投了挖地瓜（影音）
2017/03/26 18:02
〔記者徐正揚／新北報導〕范瑋琪今天擔任富邦悍將的開球貴賓，不但球投出後提早落地，她的雙胞胎小孩在開完球後還在場上亂跑，畫面亂中有趣。
范瑋琪賽前接受教練指導投球時，雙胞胎「飛飛」、「翔翔」在在室內牛棚區就坐不住。她在開球儀式擔任投手，打者是富邦金控董事長蔡明興，捕手是林哲瑄，她雖站在投手丘前草皮上，球投出後仍提早挖地瓜。
范瑋琪剛開完球，「飛飛」、「翔翔」立刻跑進場內，模樣超萌，工作人員趕緊幫忙抱起2個小孩，全家人才能一起合照，「教練有教我投球，雖然沒有投到中間，至少沒有一半就掉下來，算是有及格吧！」她說。
藝人范瑋琪。（記者陳志曲攝）
藝人范瑋琪開球。（記者陳志曲攝）
范瑋琪開球。（記者陳志曲攝）
范瑋琪擔任開球嘉賓。（記者陳志曲攝）
老公陳建州在旁邊幫老婆范瑋琪直播。（記者陳志曲攝）
老公陳建州在旁邊幫老婆范瑋琪直播。（記者陳志曲攝）
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