中職》傷癒復出開季一軍 朱俊祥目標健康

2017/03/26 17:57

〔記者林宥辰／新北報導〕Lamigo桃猿隊年輕後援投手朱俊祥，2014年年底因車禍傷到腳，整個2015年都沒出賽，今年春訓時又扭到一次腳，幸虧這次及時傷癒復出，生涯首度名列開季一軍。

朱俊祥談到今年，直說扭到腳當下很懊惱，很擔心今年又得待在傷兵名單，還好及時趕上開季，心情只有開心，也希望今年一直都健健康康。至於目標，朱俊祥說除了健康外，也提到年底亞洲職棒冠軍爭霸賽，由於主要是年輕球員參加，如果可以，入選這項賽事會是他今年另一個目標。

Lamigo桃猿朱俊祥。（記者陳志曲攝）

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