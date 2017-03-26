中職》林益全手感火燙 連2天打回富邦第1分
2017/03/26 18:19
〔記者徐正揚／新北報導〕林益全連續2場比賽，都為富邦悍將打下第1分，連同義大犀牛隊史首安也出自他之手，他覺得只是巧合，唯一的的小心願是「球隊不要再轉賣了！」。
林益全於經典賽結束後，立刻投入公辦熱身賽，他認為，因為不需要調整時差，參加經典賽其實不會疲累，第1輪的強度也還好，「萬一打進第2輪甚至後面，張力可能就不一樣了。」他說。
林益全。（記者林正堃攝）
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