中職》「危機感」的一年 陽冠威目標固定先發

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將陽冠威今年要邁入29歲，過往曾被總教練葉君璋評為不夠積極的他，今年一反過往，季前就被葉總誇「態度和以往不同」，他自己也說，今年是有「危機感」的一年，無論守哪個位置都好，都希望有機會站穩固定先發。

陽冠威說，自己印象中今年是首度開季就名列一軍，即使沒先發上場，在場下也要積極準備比賽。他說，自己現在不再是年輕球員，也許年紀的關係，個性多少更沉穩些，也因為年紀，自認再不把握機會不行，今年他主要練一壘、外野，目標能一步步得到固定先發機會。

富邦悍將陽冠威。（記者陳志曲攝）