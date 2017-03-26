高市全國漆彈賽 本土大叔擊敗歐美隊

漆彈強調精準射擊。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「2017校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」今天於高雄市社教館舉辦，吸引5都、9縣市近1千7百名選手報名，其中12國35名外籍青年組成「歐美大軍」，與新住民二代「南向尖兵」及「台灣隊」進行三角對抗，隊員年輕高大竟敗給中年大叔。

高雄市區今天氣溫略低，市府秘書長楊明州射擊各色氣球宣布開賽，選手穿戴護具於草地上廝殺，「歐美大軍」由加拿大、美國、巴西、法國等國選手組成，與社教館長沈坤佑、扶輪社偏鄉數位關懷委員會主委施富川、教育局科長楊智雄組成「台灣隊」廝殺，「台灣隊」成員年紀大，卻快速擊潰對手防線取勝。

「南向尖兵」由越南、柬埔寨、馬來西亞與泰國媽媽子女組成，不畏懼「歐美大軍」身材高大，靠移動及推進速度取勝。兩組隊員賽後表示，漆彈射擊緊張刺激，享受追打間快感，希望遇見更多隊伍，認識更多朋友。

除了歐美、南向大戰，大會賽事分為親子（104隊報名）、高專（144隊）及國中（22所國中）等組別，共進行195場賽事，其中，親子組由青少年與爸媽組隊拼搏，成員多首次登上漆彈戰場，參賽者表示，在家多在房間上網，從不關心爸媽，上戰場當隊友感覺親情更緊密。

活動高潮為高專組對戰，各隊技術及體能吸引觀眾屏氣凝神觀賞，冠亞軍隊伍 「熊麻吉漆彈隊」、「這個隊名我不會念隊」成員衝鋒陷陣、火力精準，並運用掩護戰術取勝，精彩演出搏得掌聲。

冠軍隊「熊麻吉漆彈隊」隊員郭澤榕、張庭侑、葉韋杰、陳萬霖、沈崇誠從高中時代就參與漆彈社團，就讀不同大學仍找時間勤練，認為默契是獲勝關鍵，而漆彈賽不分年齡都可加入，鼓勵各界都來體會樂趣。

隊員於漆彈戰場奔跑。（記者黃旭磊攝）

「歐美大軍」與「台灣隊」廝殺激烈。（記者黃旭磊攝）