足球》陳柏良踢進12碼罰球 台灣半場1：2落後土庫曼

陳柏良。（記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲盃男足資格賽最終輪，台灣隊今晚6點將在台北田徑場與世界排名144的土庫曼進行首戰，台灣隊一度落後2球，但靠陳柏良踢進12碼罰球，目前半場打完1：2落後。

台灣男足此役先發陣容由「大頭」邱育宏擔綱門將，後衛由左至右為魏沛倫、陳庭揚、殷亞吉與隊長陳毅維，中場球員為陳浩瑋，溫智豪、林建勛、陳柏良，箭頭重任則由朱恩樂、吳俊青扛下。

陳柏良。（記者簡榮豐攝）

足球亞洲盃資格賽最終輪，台灣與土庫曼之戰。（記者簡榮豐攝）

台灣與土庫曼之戰。（記者簡榮豐攝）

台灣與土庫曼之戰。（記者簡榮豐攝）

台灣與土庫曼之戰。（記者簡榮豐攝）

許多台灣觀眾踴躍進場加油。（記者簡榮豐攝）

許多台灣觀眾踴躍進場加油。（記者簡榮豐攝）