足球》陳柏良踢進12碼罰球 台灣半場1：2落後土庫曼
2017/03/26 18:58
陳柏良。（記者簡榮豐攝）
〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲盃男足資格賽最終輪，台灣隊今晚6點將在台北田徑場與世界排名144的土庫曼進行首戰，台灣隊一度落後2球，但靠陳柏良踢進12碼罰球，目前半場打完1：2落後。
台灣男足此役先發陣容由「大頭」邱育宏擔綱門將，後衛由左至右為魏沛倫、陳庭揚、殷亞吉與隊長陳毅維，中場球員為陳浩瑋，溫智豪、林建勛、陳柏良，箭頭重任則由朱恩樂、吳俊青扛下。
陳柏良。（記者簡榮豐攝）
足球亞洲盃資格賽最終輪，台灣與土庫曼之戰。（記者簡榮豐攝）
台灣與土庫曼之戰。（記者簡榮豐攝）
台灣與土庫曼之戰。（記者簡榮豐攝）
台灣與土庫曼之戰。（記者簡榮豐攝）
許多台灣觀眾踴躍進場加油。（記者簡榮豐攝）
許多台灣觀眾踴躍進場加油。（記者簡榮豐攝）
相關新聞
- 足球》亞洲盃資格賽對土庫曼 台灣隊旅外球員狀況佳
- 足球》朱恩樂、吳俊青雙箭頭 台灣男足4-4-2陣型抗土庫曼
- 亞洲盃資格賽最終輪／旅外國腳站台 今拚首勝土庫曼 - 自由體育
- 足球賽贏了南韓 原來中國球迷用這賤招 ...
- 世足資格賽中國1分勝韓 賽前噓國歌恐受罰
推薦新聞
-
SBL冠軍賽Live》裕隆周柏臣三顆三分球領先達欣2017/03/26 19:25
-
中職》林益全手感火燙 連2天打回富邦第1分2017/03/26 18:19
-
原運會台東隊今再奪4金 累積14金2017/03/26 17:37
-
中職》首度開季一軍先發 梁家榮目標穩定2017/03/26 17:20
-
中職》為兄弟主場開球 玖壹壹：有王力宏50分就好2017/03/26 17:04