中職》陳子豪、張正偉守位互換 考量主因是臂力

陳子豪。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟先發外野手張正偉、陳子豪今年雙獲加薪肯定，兩人守備位置也互調，陳子豪從春訓開始專心練守右外野，張正偉從經典賽歸隊後，改守左外野。總教練史耐德表示，考量主因是臂力，他認為這安排對球隊更好。

春訓一開始就固定練右外野，完全沒守左外野，這對陳子豪是第一次，雖有些角度還不太習慣，但他說，對這位置不算陌生，也早已被交付一、二棒任務。

「花花」張正偉則從最習慣的首棒，調到後段棒次，且從台灣隊歸建後，原本固定擔任右外野手的他，也直接被放到左外野。

花花沒守過左外野，他坦言，一開始對新守位有點怕怕的，但還是要克服，多練一些，「右外野當然比較熟悉，不過，多一點守備位置對自己也有好處，要去適應。」至於棒次，他說，不管教練如何安排，做好該做的事就好，不會想這些。

對此，史耐德表示，因右外野需要臂力較強的選手，經春訓觀察，先把陳子豪擺在右外野、花花放左外野，「這安排對球隊比較好，從熱身賽到現在，花花在左外野表現也不錯。」

對於每場先發陣容的安排，史耐德說，考量因素很多，會看對戰投手或隊伍來調整，而非依近況或前場比賽狀況來決定，也希望選手能適時休息，「主要希望一整季打下來之後，每個選手還是很健康，有滿滿活力去迎接季後比賽。」

張正偉。（資料照，記者林正堃攝）