亞洲盃資格賽》台灣男足不敵土庫曼 6月再戰新加坡
2017/03/26 20:05
陳柏良進球。（記者簡榮豐攝）
〔記者林宗偉／台北報導〕2019亞洲盃資格賽最終輪，世界排名第159的台灣男足，今晚在台北田徑場與世界排名第144的土庫曼進行首戰，可惜最終以1：3不敵，6月13日將於客場再戰新加坡。
在約6千名球迷進場聲援助陣下，台灣隊開賽後攻勢相當凌厲，可惜數輪猛攻都無功而返，反而第23分鐘先遭對手破網，約2分鐘後又被土庫曼旅歐球星明加佐夫（Ruslan Mingazow）再下一城。
不過台灣隊於上半場加時階段獲得反攻契機，土耳其「台灣女婿」朱恩樂在禁區被夾擊絆倒獲得12碼罰球機會，之後再由陳柏良操刀進球，上半場結束時便以1：2保有競爭力。
下半場前半段，土庫曼在一次自由球機會中靠著導傳破門，所幸以越位收場，讓地主球迷虛驚一場；只是想不到台灣男足在第83分鐘自亂陣腳，後衛陳家駿回防時，不慎碰進烏龍球，使得最終比數成為2球落後。
亞洲盃資格賽最終輪，台灣與巴林、土庫曼、新加坡分在E組，進行主客場雙循環共6場賽事，最終如戰績排在前二，就能搭上會內賽24強列車。
台灣男足輸球。（記者簡榮豐攝）
台灣男足輸球。（記者簡榮豐攝）
約6千名球迷進場聲援助陣。（記者簡榮豐攝）
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