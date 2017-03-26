中職》神盾賞老東家桃猿好投 富邦開季二連勝

神盾。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將繼續在主場迎戰Lamigo桃猿，靠回鍋洋投神盾送給前東家6局失1分的好投，配合牛棚合力守成與李宗賢打破僵局的關鍵陽春彈，以2：1險勝桃猿，開季打出2連勝的好彩頭。

神盾用105球投6局，挨6安飆5Ｋ，唯一失分是4局上一、三壘有人時投出暴投，讓桃猿輕鬆追平，他表示，這場守備幫了很大的忙，跟捕手林琨笙也很「來電」，會掉分是當下太急，如果可以簡單處理會更好。

回鍋首次出賽就對前東家，神盾認為，在桃猿的日子其實很開心，跟很多球員都是好朋友，「職棒比賽就是這樣，既然在比賽中碰上了，就要提醒他們記得我。」他說。

李宗賢陽春砲。（記者陳志曲攝）