中職》開轟奪MVP 李宗賢賽後卻說要小心
2017/03/26 20:42
〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將李宗賢稍早開轟擊出陽春砲，助球隊2:1擊敗Lamigo桃猿隊，賽後奪下單場MVP，賽後李宗賢說，開轟當下沒有多想，但感覺揮棒很順暢，但他也笑說這次拿MVP後，沖澡一定要小心。
原來李宗賢去年下半季加盟，面對統一獅隊勇奪生涯首座MVP後當晚，就在作客的台南球場浴室滑倒受傷，當時打擊正火燙的他被迫休養。這次再奪MVP，李宗賢開玩笑說賽後一定要小心，也沒再帶肇禍的拖鞋來球場了。
今年球季第2場就當英雄，李宗賢說，今年是他首個完整球季，希望能保持穩定性，將自己的優點展現出來。
富邦悍將李宗賢（右）拿下單場MVP，富邦金控董事長蔡明興（左）頒發錦旗。（記者陳志曲攝）
富邦悍將李宗賢拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）
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