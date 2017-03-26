中職》開轟奪MVP 李宗賢賽後卻說要小心

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將李宗賢稍早開轟擊出陽春砲，助球隊2:1擊敗Lamigo桃猿隊，賽後奪下單場MVP，賽後李宗賢說，開轟當下沒有多想，但感覺揮棒很順暢，但他也笑說這次拿MVP後，沖澡一定要小心。

原來李宗賢去年下半季加盟，面對統一獅隊勇奪生涯首座MVP後當晚，就在作客的台南球場浴室滑倒受傷，當時打擊正火燙的他被迫休養。這次再奪MVP，李宗賢開玩笑說賽後一定要小心，也沒再帶肇禍的拖鞋來球場了。

今年球季第2場就當英雄，李宗賢說，今年是他首個完整球季，希望能保持穩定性，將自己的優點展現出來。

富邦悍將李宗賢（右）拿下單場MVP，富邦金控董事長蔡明興（左）頒發錦旗。（記者陳志曲攝）



富邦悍將李宗賢拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

