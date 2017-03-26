日職》經典賽投太少 阪神要火球王牌下二軍先發
2017/03/26 21:33
藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕阪神火球王牌藤浪晉太郎雖然入選日本國家隊，但少有表現機會，3月分至今包含熱身賽僅投了9局，球團擔心他調整不足，將讓藤浪先到二軍投球調整狀況。
首次打經典賽的藤浪晉太郎，在3月份包含日本隊熱身賽、以及正式比賽中，合計僅投了9局，教練團決定讓他在28日於二軍戰先發，接著就會回到一軍，4月4日對上養樂多擔任先發投手。
阪神投手教練香田勲男表示，經典賽讓藤浪晉太郎投得較少，希望把他的狀況再做調整；藤浪晉太郎則認為問題不大，會做好準備。他上季繳出7勝11敗，防禦率3.25。
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