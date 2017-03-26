中職》空中抓小鳥！林威廷秀再見神接殺（影音）
2017/03/26 21:14
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天以2：1險勝Lamigo桃猿，收下開季2連勝，桃猿原本在9局上有機會追平或逆轉，但悍將二壘手林威廷用五星級守備美技粉碎對手美夢。
富邦悍將前8局以1分領先桃猿，9局上最後一個半局推出倪福德關門，未料一上來就被陳俊秀敲出中左外野二壘安打，面對下一棒朱育賢投出觸身球保送，形成一二壘有人，林承飛犧牲觸擊成功，將跑者推進至二三壘，捕手劉時豪面對大好得分機會未能建功，擊出投手前滾地球，三壘跑者遭夾殺，變成2人出局一三壘有人。
此時，桃猿啟用楊岱均代打，他從倪福德手中敲出一記強勁的二壘方向平飛球，原本有機會形成安打，但二壘手林威廷奮力往上一跳，大秀「空中抓小鳥」再見接殺美技，成功守住球隊勝利，他也開心得振臂歡呼慶祝。
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