中職》蔗總珍藏首勝球 送給老婆A-Lin

統一獅總教練黃甘霖。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕接任獅隊代總教練後，黃甘霖帶兵首戰就在今晚，子弟兵全場擊出12支安打，包括鄭鎧文單場雙響在內的3發全壘打，在中信主場開幕戰踢館，以13：4抱回本季首勝。

黃甘霖賽後拿著總教練生涯的首勝球，開心地笑說：「這球當然要框起來，送給我老婆（歌手A-Lin）啦！」

今晚獅隊中心打線砲火猛烈，五棒鄭鎧文2局上敲陽春砲，揮出獅隊今年首轟，8局上追加滿貫彈，外加四棒潘武雄3局上擊出3分全壘打，轟垮地主黃衫軍。

蔗總非常期待的開路先鋒陳傑憲，也有4打數2安打、2次四壞保送、1打點的搶眼表現，前4打席上壘率百分百，並達成跨季連續8場安打。

黃甘霖說，首場比賽就贏球當然很開心，球員表現非常好，未因第1戰而失常，都有盡好該做的責任，「今天打擊狀況不錯，我也說過，如果傑憲能好好表現，球隊勝率會更高。」

蔗總強調，比賽取得領先，陳傑憲很重要，可讓投手有壓迫感，也剛好三到五棒火力都有發揮。

鄭鎧文2安都是全壘打，包括生涯首發滿貫砲，單場包辦5分打點也創個人新高，獲選單場MVP。

身為獅隊未來四棒接班人，鄭鎧文說，不管教練排幾棒，只想做好自己。今晚2轟都打直球，他也表示，沒特別設定球路，照打擊教練的叮嚀，盡量攻擊直球。

去年以24轟寫下中職新人球季最多全壘打紀錄，對於今年全壘打產量，鄭鎧文依然不設目標，他說：「順其自然，可遇不可求。」

黃甘霖要把代總教練的首勝球送給老婆。（記者郭羿婕攝）

球迷撿到鄭鎧文滿貫全壘打球，賽後特地前來索取簽名。 （記者郭羿婕攝）

球迷撿到鄭鎧文滿貫全壘打球，賽後特地前來索取簽名。 （記者郭羿婕攝）