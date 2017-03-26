SBL》林宜輝第四節大暴走 達欣連兩場在末節KO裕隆

林宜輝飆進17分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣與裕隆「龍爭虎鬥」的冠軍爭霸戰第二回合，今日在新莊體育館開戰，裕隆再次陷入「第四節症候群」，加上達欣老將林宜輝末節進帳12分，最終達欣就以92：84勝出，系列戰取得2：0領先，距離隊史第二冠越來越近。

達欣洋將布拉自認首戰打得不理想，首節就繳出8分、5籃板，卻也苦吞3犯，只能提前下場休息，整個第二節都沒有上場，但裕隆賀夫在第二節也累積3犯，也讓雙方進入本土大戰，裕隆靠著周柏臣10分、周士淵9分，半場取得39：37領先。

易籃後，裕隆雖兩度領先5分、6分，但達欣都皆能快速反擊，雙方前三節打完，裕隆僅以66：65領先。不過第四節，達欣連兩戰在此節爆發，這回更提早打出猛攻，以一波11：0攻勢，取得10分領先，即便裕隆曾縮小至4分，但達欣老將林宜輝又跳出來連得6分，再幫球隊取得雙位數領先，

達欣蘇翊傑20分與7助攻，周儀翔19分，布拉23分及11籃板，重要的贏球功臣林宜輝，他在第四節攻下12分，全場17分進帳。

「浪花兄弟」周士淵、呂政儒表現可圈可點，呂政儒首戰13次出手僅命中3球，罰球更是出現離譜的5罰皆墨，攻下7分，今日總算稍稍恢復水準，攻下16分，周士淵則是從得分掛蛋，一口氣多得了21分，周柏臣挹注14分，賀夫24分與13籃板，可惜團隊在第四節被擊倒，無力追平戰局，陷入0：2落後的不利情勢。

SBL從第三季的總冠軍戰展開7戰4勝制，共出現5度2：0的情況，僅有一次最終痛失王座，其餘4次皆能順利登基。

達欣周儀翔。（記者林正堃攝）

達欣布拉籃下勾射得分。（記者林正堃攝）

達欣周儀翔切入籃下上籃時，裕隆賀夫打手犯規。（記者林正堃攝）

周士淵後仰跳投。（記者林正堃攝）