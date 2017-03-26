MLB》大聯盟熱身賽 陳偉殷明先發、郭泓志有望登板
2017/03/26 23:30
陳偉殷。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟熱身賽，馬林魚明天（26日）在台灣時間凌晨1點05分對上紅雀隊，陳偉殷將擔任先發，這也是他在球季開打前最後一場的先發，而教士隊台灣左投郭泓志則有望在熱身賽登板。
陳偉殷本季熱身賽先發4場，在11局投球中被敲8支安打包含4轟，失掉4分，投出10次三振，防禦率為3.27，戰績為0勝2敗。陳偉殷開季將擔任球隊第四號先發，新賽季首場先發預計是4月8日早上7點，將在客場出戰大都會。
另外，本季和教士簽下小聯盟約的台灣左投郭泓志，他被球隊叫上大聯盟支援熱身賽，他有在牛棚熱身但沒出賽。明天教士將兵分兩路來比賽，郭泓志有機會上場登板投球。
郭泓志（右）被叫上大聯盟支援。（Vamos Sports翊起運動提供）
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