MLB》求助高國輝有效 陳偉殷熱身賽敲首安（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅美投手陳偉殷今天熱身賽先發，雖然對紅雀挨2轟吞敗，但卻敲出安打，臉書粉絲專頁管理員還逗趣寫下「謝謝高教練」，以感謝殷仔回台、高國輝「特訓」有成。

陳偉殷大聯盟首安遲遲未出爐，上季轉戰馬林魚原本盼到安打，後來紀錄組給失誤，只好在等等下次機會。休賽季期間陳偉殷返台，還特地請教青棒時期高苑同學高國輝打擊，高國輝也貼心一對一指導。

雖然只是熱身賽，陳偉殷也跨出了敲安第一步，他在5局上2出局時從紅雀先發投手李克（Mike Leake）擊出中間方向滾地球，二壘手王寇頓（Kolten Wong）攔截但傳球不及，殷仔順利上壘形成安打。

陳偉殷敲出安打，粉絲專頁管理員PO文慶祝。（取自陳偉殷臉書）