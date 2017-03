MLB》求助高國輝有效 陳偉殷熱身賽敲首安（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕旅美投手陳偉殷今天熱身賽先發,雖然對紅雀挨2轟吞敗,但卻敲出安打,臉書粉絲專頁管理員還逗趣寫下「謝謝高教練」,以感謝殷仔回台、高國輝「特訓」有成。

陳偉殷大聯盟首安遲遲未出爐,上季轉戰馬林魚原本盼到安打,後來紀錄組給失誤,只好在等等下次機會。休賽季期間陳偉殷返台,還特地請教青棒時期高苑同學高國輝打擊,高國輝也貼心一對一指導。

雖然只是熱身賽,陳偉殷也跨出了敲安第一步,他在5局上2出局時從紅雀先發投手李克(Mike Leake)擊出中間方向滾地球,二壘手王寇頓(Kolten Wong)攔截但傳球不及,殷仔順利上壘形成安打。

陳偉殷敲出安打,粉絲專頁管理員PO文慶祝。(取自陳偉殷臉書)