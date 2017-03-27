MLB》薛哲手傷調整不及 小史睽違兩年再投開幕戰

小史獲得生涯第四次開幕戰先發機會。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管還不想透露開季輪值安排，但國民總教練貝克（Dusty Baker）逃不過記者提問，今於賽後證實「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）將擔任開幕戰先發。

「我知道你們都會算時間，對啦，他要投開幕戰。」總教練貝克說，小史將於本週三登板，恰巧是開幕戰前五天，符合投一休四的投球節奏，前兩季開幕戰先發的強投薛哲（Max Scherzer）則因手傷調整不及，預計投第三戰。

「這就像我們有兩個第一名的傢伙，開幕戰就只是開幕戰而已，你也會希望二號、三號先發的落差不會太大。」貝克說，剛從經典賽回歸的洛克（Tanner Roark）暫定將任二號先發，第四及第五號先發則視情況由岡薩雷茲（Gio Gonzalez）、羅斯（Joe Ross）負責。

薛哲因右手無名指疲勞性骨折傷勢影響調整進度。（資料照，美聯社）

「（開幕戰）就是162場例行賽的第一場，然後有些花樣而已，希望我上去能丟好，有個好的開始。」小史說，這位28歲右投曾於2012至2014年連三季主投開幕戰，每場至少6局、幾乎局局飆K，國民三戰全勝。

小史表示自己由於健康考量，已減少先發日之間的練投量，「我得說，我已無法把每場都視為最重要，因為這樣我會在調整日丟太多，一旦養成習慣，就無法保持健康」小史說。「我只想保持健康，用平常心看待每場先發，做好例行公事、好好傾聽手臂狀況。」

被問及如何因應開幕戰冗長的介紹儀式，保持身體熱度不受影響，小史說：「這就像熱完身要上去丟了，結果卻突然下雨一樣，你得從經驗中學習如何在這種狀況中投球。」

小史要拚健康球季。（資料照，美聯社）