MLB》挨2轟吞敗 陳偉殷嘆「老毛病」（影音）
2017/03/27 07:55
〔記者石毓琪／綜合報導〕旅美左投陳偉殷今天對上紅雀被擊出2支全壘打，熱身賽苦吞3敗，紅雀3：0取勝，不過殷仔敲出了大聯盟比賽中的第一支安打，馬林魚隊友柯勒（Tom Koehler）還為他留下這顆紀念球。
陳偉殷自旅美以來，50打數無安打，僅利用失誤上壘，今天敲出好的開始，談到首安，陳偉殷分享隊友和他的喜悅，「我覺得柯勒比我還開心，當我回到牛棚，他跟我說他有我的球，已經幫我收在置物櫃了。」
然而今天殷仔的投球表現不理想，5局被敲出7支安打，包括2支全壘打，分別由紅雀捕手莫里納（Yadier Molina）和外野手佛勒（Dexter Fowler）擊出，失3分（2責失）承擔敗投，防禦率上升到3.38，對此殷仔坦言，「我想我已經準備好球季了，但還是有被敲全壘打的問題，今天因為全壘打失分，但除此之外我覺得一切都很好。」
由於陳偉殷去年球季尾聲因傷缺席多場比賽，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）將目標放在他的健康與續航力，「我認為今年陳偉殷體能方面更舒適，因為他熟悉球隊每個成員，也比較清楚國聯的打者了，健康是最重要的事情，有很多比賽等著他去征戰，我們可以幫助他把自己準備得更完善。」
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