MLB》挨2轟吞敗 陳偉殷嘆「老毛病」（影音）

〔記者石毓琪/綜合報導〕旅美左投陳偉殷今天對上紅雀被擊出2支全壘打,熱身賽苦吞3敗,紅雀3:0取勝,不過殷仔敲出了大聯盟比賽中的第一支安打,馬林魚隊友柯勒(Tom Koehler)還為他留下這顆紀念球。

陳偉殷自旅美以來,50打數無安打,僅利用失誤上壘,今天敲出好的開始,談到首安,陳偉殷分享隊友和他的喜悅,「我覺得柯勒比我還開心,當我回到牛棚,他跟我說他有我的球,已經幫我收在置物櫃了。」

然而今天殷仔的投球表現不理想,5局被敲出7支安打,包括2支全壘打,分別由紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)和外野手佛勒(Dexter Fowler)擊出,失3分(2責失)承擔敗投,防禦率上升到3.38,對此殷仔坦言,「我想我已經準備好球季了,但還是有被敲全壘打的問題,今天因為全壘打失分,但除此之外我覺得一切都很好。」

由於陳偉殷去年球季尾聲因傷缺席多場比賽,馬林魚總教練馬丁利(Don Mattingly)將目標放在他的健康與續航力,「我認為今年陳偉殷體能方面更舒適,因為他熟悉球隊每個成員,也比較清楚國聯的打者了,健康是最重要的事情,有很多比賽等著他去征戰,我們可以幫助他把自己準備得更完善。」