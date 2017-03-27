MLB》郭泓志熱身賽登板2局無失分 解決美國隊第4棒

郭泓志。（資料照，取自CPBL STATS推特）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣投手「不死鳥」郭泓志昨天被叫上大聯盟支援，今天對洛磯一戰登板2局無失分，還飆出1K，最快球速90.4英里（約145公里）。

郭泓志昨天被叫上大聯盟，對巨人時一度於牛棚熱身，最後沒有上場，但已讓台灣球迷為之振奮，隔天他不負眾望在6局上登板，雖然投出2保送，並被洛磯實施短打戰術攻占二三壘，不過下一棒打者擊出滾地球解除危機，7局上續投，郭泓志送出三上三下，包括讓中心棒次、美國第4棒艾倫納多（Nolan Arenado）出局。

歷經7次開刀，從中職重返美職，郭泓志距離上一次在大聯盟投球已是5年前之久，最後一場例行賽更是要回溯到2011年9月25日。由於球隊正值釋出球員的階段，沒有簽下保證約的小小郭，必須在小聯盟球季4月初展開前分配到2A以上層級，而他的不死鳥傳奇，球迷也期盼能繼續寫下奇蹟。