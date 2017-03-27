NBA》魏少大三元無用 哈登率火箭升空

〔體育中心／綜合報導〕火箭今在主場迎戰雷霆，被視為兩大年度MVP熱門人選的對決，雖然魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍下全場最高39分，加上11籃板、13助攻，完成本季第36次大三元，但火箭繳出高達63.3%的投籃命中率，終場以137：125獲勝。

火箭今天手感相當火燙，首節就打出37分，雷霆則靠魏斯布魯克獨得9分、6助攻拿下31分。進入第2節，雷霆的防守依然無法阻擋火箭，雙方差距越拉越開。半場結束，魏斯布魯克17分、7助攻、3籃板勝過哈登（James Harden）的12分、6助攻、2籃板，但兩隊比數為79：59，火箭此時投籃命中率71%，以20分之差遙遙領先。

下半場雷霆積極追趕，一度把差距縮小到12分，火箭靠威廉斯（Lou Willams）與戈登（Eric Gordon）的外線，又把差距拉到25分。

末節打到一半，魏斯布魯克就完成本季第36次大三元，距離傳奇後衛「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的單季41次大三元紀錄還有5次。儘管他在第4節獨自砍下19分，但終場火箭仍以12分之差擊敗雷霆。

魏斯布魯克數據力壓哈登，火箭仍在主場贏球。（美聯社）