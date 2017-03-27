NBA》末節連傳2球 林書豪助羅培茲寫隊史紀錄
2017/03/27 08:12
羅培茲今天成為隊史進球王。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕籃網今天雙喜臨門，不但以107：92擊敗老鷹拿下單月第7勝，球隊一哥羅培茲（Brook Lopez）還打破隊史紀錄，成為隊史進球王。
賽前羅培茲只需再命中7球即可成為隊史進球王，今天他剛好17投7中，在第4節2度接獲林書豪的妙傳寫下紀錄，在比賽剩4分31秒時超越大前輩威廉斯（Buck Williams）以3982次投籃命中獨居隊史進球王。
羅培茲此役全場拿下23分、7籃板，林書豪則進帳19分、8助攻。
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