NBA》哈登魏少難割愛 Kobe支持「雙MVP」

哈登(左)和魏斯布魯克是年度MVP熱門人選。(USA Today)

〔記者石毓琪/綜合報導〕例行賽進入尾聲,誰是MVP的話題討論越熱烈,火箭哈登(James Harden)、雷霆「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook)呼聲都很高,退役球星「老大」布萊恩(Kobe Bryant)難以割愛,支持聯盟選出雙MVP。

本季儼然成為大三元製造機的魏少,場均繳出31.2分、10.5籃板和10.4助攻,有望寫下紀錄新頁;哈登場均29.5分、8籃板和11.3助攻平分秋色,尤其今年改戰控球後衛,助火箭維持在西部第3,兩人都是角逐年度MVP的佼佼者。為讓魚與熊掌都能兼得,Kobe建議聯盟應讓他倆都獲得MVP頭銜。

「過去從來沒有這種景象,和他們聊到另一個人,他們都會認可對方的表現,最公平的做法就是讓聯盟選出雙MVP,做你掌控之中的事。」雖然Kobe也補充說道,換作是自己無法接受雙MVP的結果,但他指出在今年如此讓人驚豔的球季,沒有別的方法比這個更好了,「你已經用盡全力發揮、創下歷史,但另一個對手也一樣。」

雙MVP在美國運動中並不罕見,除了大聯盟(MLB)每年都有2個MVP,分別來自國聯、美聯,NFL史上也有2次,1997年法弗(Brett Favre)和山德斯(Barry Sanders)、2003年麥克奈爾(Steve McNair)和曼寧(Peyton Manning),但在NBA史上還沒有雙MVP的先例。

湖人傳奇球星布萊恩(Kobe)在2008年獲得年度MVP殊榮。(資料照,美聯社)

Westbrook or Harden. Harden or Westbrook.



In the race for MVP, Kobe says why not both? pic.twitter.com/JWr4kJuYko