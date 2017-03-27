NBA》哈登魏少難割愛 Kobe支持「雙MVP」

哈登（左）和魏斯布魯克是年度MVP熱門人選。（USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕例行賽進入尾聲，誰是MVP的話題討論越熱烈，火箭哈登（James Harden）、雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）呼聲都很高，退役球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）難以割愛，支持聯盟選出雙MVP。

本季儼然成為大三元製造機的魏少，場均繳出31.2分、10.5籃板和10.4助攻，有望寫下紀錄新頁；哈登場均29.5分、8籃板和11.3助攻平分秋色，尤其今年改戰控球後衛，助火箭維持在西部第3，兩人都是角逐年度MVP的佼佼者。為讓魚與熊掌都能兼得，Kobe建議聯盟應讓他倆都獲得MVP頭銜。

「過去從來沒有這種景象，和他們聊到另一個人，他們都會認可對方的表現，最公平的做法就是讓聯盟選出雙MVP，做你掌控之中的事。」雖然Kobe也補充說道，換作是自己無法接受雙MVP的結果，但他指出在今年如此讓人驚豔的球季，沒有別的方法比這個更好了，「你已經用盡全力發揮、創下歷史，但另一個對手也一樣。」

雙MVP在美國運動中並不罕見，除了大聯盟（MLB）每年都有2個MVP，分別來自國聯、美聯，NFL史上也有2次，1997年法弗（Brett Favre）和山德斯（Barry Sanders）、2003年麥克奈爾（Steve McNair）和曼寧（Peyton Manning），但在NBA史上還沒有雙MVP的先例。

湖人傳奇球星布萊恩（Kobe）在2008年獲得年度MVP殊榮。（資料照，美聯社）

Westbrook or Harden. Harden or Westbrook.



In the race for MVP, Kobe says why not both? pic.twitter.com/JWr4kJuYko — ESPN （@espn） March 26, 2017