NCAA》關鍵跳投絕殺 北卡氣走肯塔基晉4強 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA大學男籃8強上演好戲，南區決賽由分區第1種子北卡羅萊納強碰第2種子肯塔基，北卡大在末節拉出16：9攻勢，大二前鋒梅伊（Luke Maye）在最後0.3秒投進致勝中距離，終場北卡以75：73險勝，晉級全國準決賽，對手是中西區冠軍俄勒岡大學。

肯塔基大一射手蒙克（Malik Monk）曾在去年12月對北卡大砍下47分，包括一記致勝三分球，今天最後7.3秒又以三分球幫助球隊追平。但北卡這次不再讓蒙克當英雄，大三前鋒平森（Theo Pinson）帶球到罰球線順勢傳球，梅伊穩穩跳投得手。

梅伊攻下全隊第二高的17分，僅次於大三學長傑克森（Justin Jackson）的19分。僅僅2天前，梅伊剛在16強面對巴特勒大學攻下生涯新高的16分，他的身材與體能條件都不如隊友出色，未來也難以進入NBA，但他連續2次成為贏球功臣。

總教練威廉斯（Roy Williams）賽後表示：「我沒想到他會成為英雄，我只是讓他上場跑一跑，我這想法實在是很蠢。」

梅伊投進致勝中距離。（USA Today）