MLB》飆速155春訓最佳 黑暗騎士預告強勢回歸（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕去年因傷報銷、復出後表現掙扎的大都會先發「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）今投出春訓代表作，先發對勇士主投6局僅丟2分，球速回升也讓哈維感到振奮不已。

「這真是重大的一步，大概是春訓以來最大進展，距開季又更靠近啦！」哈維說，昔日火球狂飆的他上季開刀治療胸輸出症候群後，今年春訓「失速」只剩92、93英哩（約147、149公里），與過往平均95英哩（約152公里）尚有落差。

哈維今對勇士用球數相當精簡，僅用36球就投完6局，其中31球都是好球，除了控球問題大為改善，最快球速也飆上97英哩（約155公里）。總計此役挨5安掉2分皆為責失，送出4K及1保送，防禦率下修5.89。

「就算攤開春訓初期的成績，也無法解釋我有多開心，我現在開心到了極點，我覺得我已經準備好要投一個很棒的球季了。」哈維說。這位昔日王牌預計開季預定由三號先發開始，首戰對手就是今天才對過的勇士，本週五預計於主場對美國西點軍校的表演賽再度登板調整。

哈維力拚東山再起。（資料照，USA Today Sports）