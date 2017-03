MLB》飆速155春訓最佳 黑暗騎士預告強勢回歸（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕去年因傷報銷、復出後表現掙扎的大都會先發「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)今投出春訓代表作,先發對勇士主投6局僅丟2分,球速回升也讓哈維感到振奮不已。

「這真是重大的一步,大概是春訓以來最大進展,距開季又更靠近啦!」哈維說,昔日火球狂飆的他上季開刀治療胸輸出症候群後,今年春訓「失速」只剩92、93英哩(約147、149公里),與過往平均95英哩(約152公里)尚有落差。

哈維今對勇士用球數相當精簡,僅用36球就投完6局,其中31球都是好球,除了控球問題大為改善,最快球速也飆上97英哩(約155公里)。總計此役挨5安掉2分皆為責失,送出4K及1保送,防禦率下修5.89。

「就算攤開春訓初期的成績,也無法解釋我有多開心,我現在開心到了極點,我覺得我已經準備好要投一個很棒的球季了。」哈維說。這位昔日王牌預計開季預定由三號先發開始,首戰對手就是今天才對過的勇士,本週五預計於主場對美國西點軍校的表演賽再度登板調整。

哈維力拚東山再起。(資料照,USA Today Sports)