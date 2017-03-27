NBA》籃網3月瘋 戰績超「鷹」趕「騎」

林書豪是籃網表現脫胎換骨的關鍵。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天在林書豪與羅培茲（Brook Lopez）的率領下，最近4戰取得3勝，狀態明顯要比前幾個月來的好，三月份戰績7勝8敗也超越聯盟中許多強權，表現大放異彩。

雷霆今天敗給火箭後，三月份戰績下滑到6勝7敗，其餘包含騎士的6勝8敗、溜馬的6勝7敗、灰熊的4勝7敗以及老鷹的4勝10敗，實在難以想像上述有望季後賽的球隊，單月戰績竟都不如籃網。

三月份籃網的進攻火力大幅提升，以平均108.6分高居聯盟第7名，超越騎士、快艇、塞爾提克等強權，而籃網能有脫胎換骨的表現，與林書豪的回歸脫不了關係。