NBA》籃網近4戰奪3勝 紐媒大讚林書豪
2017/03/27 09:41
紐媒大讚林書豪。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網今天以107：92擊敗老鷹，單月戰績取得7勝8敗好表現，賽後紐約媒體大讚林書豪的價值。
《紐約郵報》直言，林書豪今天的表現就是籃網等待整年所要看到的，羅培茲（Brook Lopez）與豪哥的「布魯克林」連線更是籃網戰績好轉的關鍵。
面對缺少3名先發的老鷹，籃網前半場取得22分的領先，賽後羅培茲表示，「這場勝利代表球隊整季的成長，期許剩餘賽季能繼續保持這種競爭力。」
此戰林書豪攻下19分、8助攻，羅培茲進帳23分，但關鍵在籃網的替補大軍合攻46分，反觀老鷹的替補僅有7分的表現。
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