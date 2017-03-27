網球》詹皓晴女雙首局賞對手鴨蛋 仍遭對手逆轉痛失8強門票
2017/03/27 09:35
詹皓晴和搭檔慘遭逆轉，無緣晉級8強。（取自詹皓晴臉書）
〔記者林岳甫／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，芳齡23的詹皓晴今與地主阿塔沃組成的「台美聯軍」，在女雙次輪俄國庫茲涅索娃／法國米拉丹諾維，雖在首局賞給對手一顆鴨蛋，可惜後繼無力，最終遭到逆轉，無緣晉級8強。
詹皓晴與阿塔沃首輪靠著對手中國選手張帥胃痛不適退賽，收下晉級門票。兩人挺進16強後，首局即展現極佳氣勢，連破對手3個發球局，迅速以6：0先馳得點。
不過，俄國庫茲涅索娃／法國米拉丹諾維是上週才剛合拍的組合，兩人在次局逐漸適應比賽，先以7：5扳平戰局，雙方人馬進入「超級搶10」，最終俄法組合以10：1將勝利收進口袋，淘汰第7種子的詹皓晴／阿塔沃。
妹妹詹皓晴提前中箭落馬，高居大會第5種子的姊姊詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲，頂著印地安泉網賽封王的氣勢，預計在明（28日）與與澳洲巴蒂／黛拉奎，爭奪8強席次。
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