林昌勇被盜本壘主播太嗨 大聯盟也驚呆了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕為台灣球迷廣為熟知的林昌勇，最近在韓職熱身賽遭盜本壘，或許是盜本壘太稀有，主播播報時忘情呼喊，失去理智的聲音也讓大聯盟《Cut 4》注意。

日前韓華鷹與起亞虎的熱身賽，林昌勇8局下半登板，當時正處2出局滿壘的緊張時分，林昌勇先要到2好球在先，此時三壘跑者李東勳大膽快衝本壘，打者及時跳開讓他撲壘，成功要到1分超前，主播更激動大喊，而他忘我的片段也被寫進《Cut 4》裡。

大聯盟還在文內補充去年紅雀、釀酒人一役，霍爾特（Tyler Holt）試圖盜投手安德森（Chase Anderson）的壘，安德森直接朝打者賽門（Alfredo Simon）丟觸身球，雖然還勞駕紅雀教練上場檢視狀況，但也守下一分，賽門也在安德森下一次的打擊回敬一次觸身球。

起亞虎投手林昌勇。（取自SPORTSHOSUN）

林昌勇被盜本壘，大聯盟《Cut 4》也注意到了。（取自大聯盟官網）