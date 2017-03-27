MLB》經典賽跑壘拉傷 馬林魚老將開季先待傷兵名單

普拉多出征經典賽不慎受傷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距開季僅剩不到一週，但馬林魚三壘手普拉多（Martin Prado）被迫放慢步調，總教練馬丁利（Don Mattingly）今宣布，這位在經典賽打擊火燙、卻以受傷收場的老將，開季時預計待在傷兵名單。

「他還在復原中，尚未重返球場，仍在接受治療。」馬丁利說，代表委內瑞拉出征本屆經典賽的普拉多，預賽曾單場狂敲5支5助隊於延長賽力退義大利，不幸在複賽對美國之戰跑壘後傷退，經MRI確診為右大腿一級拉傷。

「我們都知道他得進傷兵名單一陣子，但重點是待多久。」馬丁利表示，透露目前最理想的狀況是，普拉多能在開季後一週、馬林魚今年首場主場賽事對勇士之戰回歸。

馬林魚球團對於這位球隊領袖十分謹慎，後續復健進度有望於週末公佈，缺陣期間由迪崔奇（Derek Dietrich）代班。普拉多上季183安、75打點及3成05打擊率皆為個人近三年最佳，本季出征經典賽前春訓7戰打擊率高達四成。

普拉多開季暫待傷兵名單。（資料照，美聯社）