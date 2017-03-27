MLB》打擊手感全沒了 道奇新人王留守基地練揮棒

席格春訓遭遇傷勢麻煩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇即將與天使展開「高速公路三連戰」，作為春訓收尾準備迎接開季，上季甫獲國聯新人王的菜鳥游擊手席格（Corey Seager）因傷勢影響調整進度，預計不會隨隊出征。

去年表現亮眼的席格本季春訓出師不利，第2戰首局就被觸身球直擊右臉，隨後又因輕微腹斜肌拉傷高掛免戰牌，春訓至今僅出賽三場，5打數沒有安打。

席格表示腹斜肌拉傷已復原，但打擊手感變得生疏，得加緊調整腳步，因此希望到小聯盟出賽以獲得更多打擊機會，目前有望趕上開季，於開幕戰回歸擔綱先發游擊手。

「他覺得打擊動作有點跑掉、希望能調回正確揮棒時間。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）說，「重返大聯盟球場並非當急之務，讓他留在這（春訓基地）、每天有四到五個打數調整也行，所以他可能不會跟我們去（天使球場比賽）。」

席格希望能趕上開幕戰。（資料照，美聯社）