NBA》魏少抓板太瘋狂 隊友踉蹌仆街（影音）
2017/03/27 10:30
〔體育中心／綜合報導〕雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季有望達成單季大三元的歷史數據，但今天在對火箭的比賽中，魏少爭搶籃板的一幕卻意外引起討論。
在一波進攻中火箭「大鬍子」哈登（James Harden）上籃「放槍」，原本就站在籃下的雷霆球員歐拉狄波（Victor Oladipo）跳起準備搶籃板球，但沒注意到突然衝出的魏斯布魯克，歐拉狄波不但沒能抓下籃板，還被隊友撞倒在地，最後由魏斯布魯克拿下籃板並帶球至前場發動攻擊。
魏斯布魯克此役雖沒能率隊擊敗火箭，但砍下39分、11籃板、13助攻的瘋狂數據，寫下本季第36次大三元紀錄，歐拉狄波則只有15分、4籃板、4助攻的表現。
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