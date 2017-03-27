Dell比洞錦標賽》西班牙新秀緊追不放 球王強森冠軍贏得險
2017/03/27 10:21
D.強森拿下Dell比洞賽冠軍。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕世界球王D.強森近況絕佳，今天在WGC系列 Dell比洞錦標賽連闖兩關，贏得冠軍和166萬美元獎金（約台幣5082萬元）。
這是D.強森最近3次出賽的第3度奪冠，連續兩場WGC系列賽事封王。今天他在四強準決賽與日本好手谷原秀人打到第18洞才以1洞勝出。
接著在冠軍戰對上西班牙新秀朗姆（Jon Rahm），D.強森前8洞就贏了5洞，看可以輕鬆奪冠，但22歲的朗姆戰到底，後9洞打下4個博蒂，把比賽逼到最後1洞，D.強森才以贏1洞取勝。
季軍戰谷原秀人與美國的哈斯交手，谷原雖在202碼的第7洞打出一桿進洞，但還是在第17洞剩1洞輸2洞敗給哈斯。不過谷原秀人打進四強之列，讓他的世界排名擠進前50之內，取得兩週之後的美國名人賽參賽資格，收獲不小。
西班牙新秀朗姆在冠軍賽緊追強森，受到大批球迷歡迎。（法新社）
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