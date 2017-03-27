NBA》浪花兄弟合轟52分 勇士宰灰熊奪7連勝

柯瑞（左）攻下21分。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近況頗佳的勇士今在主場迎擊灰熊，靠著「浪花兄弟」K.湯普森（K. Thompson）、柯瑞（S. Curry）各拿31分、21分帶領下，以106：94收穫聯盟目前最佳的7連勝。

面對球風迥異的灰熊，勇士前3次交手只取得1勝，此役是雙方本季最後一次對壘，這支灣區強權依舊打得辛苦，上半場結束時，僅以56：54微幅領先。

易籃後，勇士雖逐漸拉開差距，末節K.湯普森、柯瑞手感加溫，接連三分球重砲發射，率隊在尚餘約5分鐘時終於以96：86取得雙位數優勢，之後也都能守住灰熊反撲，順利保住勝果。

「浪花兄弟」湯普森攻下31分。（美聯社）